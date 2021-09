Le JDD: Manuel Valls mise sur Aziz Akhannouch pour les élections

Dans un article qui vient de paraitre, Le Journal du Dimanche pose des questions pertinentes sur les prochaines élections. « Vaut-il mieux avoir des islamistes forts dans l’opposition ou faibles, dès lors qu’ils sont associés à la gouvernance du pays? », peut-on lire.

Le JDD pense que cette année, le PJD pourrait bien « payer son usure au pouvoir ». Le politologue Mohamed Tozy confirme cette tendance et assure qu’il existe aujourd’hui une baisse de l’engouement pour le PJD. Et c’est surtout « la faiblesse de son bilan », qui expliquerait cette tendance d’après le spécialiste Abdelmalek Alaoui. Cette « désaffection » pourrait bien profiter au RNI de Aziz Akhannouch, croit savoir le JDD, qui met en avant le bilan du ministère de l’Agriculture. « Je ne me prononcerai pas sur ce que mérite le PJD ou un autre parti, ce qui a le plus d’intérêt à mes yeux, c’est ce que méritent les marocains », déclare l’homme d’affaire qui prône une « nouvelle pratique politique plus concrète qui apporte des solutions… ».

Dans une tribune diffusée sur le site du JDD, l’ancien premier ministère Manuel Valls le soutien et pense que « nous aurions tout à gagner que le gouvernement du Maroc soit dirigé par un stratège, un entrepreneur moderne avec une véritable vision économique et sociale, capable de relever les défis du Maroc ». Valls estime que les élections du 8 septembre auront une importance significative pour l’Europe et l’Afrique. Dans sa tribune, il revient sur le bilan de l’homme fort du RNI qui est ministre de l’Agriculture depuis 2007. Le Plan Maroc Vert, lancé en 2008 par le roi Mohammed VI, est un vrai succès, rappelle Valls, « avec notamment une augmentation nette du PIB agricole, une forte augmentation des exportations agricoles, et 2 milliards de m3 d’eau d’irrigation économisés et valorisés annuellement ». Aziz Akhannouch est donc le « candidat privilégié pour le poste de premier ministre », affirme Valls.

S.L.