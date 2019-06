Le gouvernement porte de graves accusations contre Al Adl Wal Ihsane

Les examens prévus dans les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire resteront ouverts jusqu’au 25 juin devant tous les étudiants conformément au planning déjà annoncé à ce sujet, a indiqué jeudi le gouvernement qui affirme sa détermination à respecter le principe de l’égalité des chances entre tous les étudiants et les médecins marocains, sans aucune discrimination.

“Le gouvernement suit avec grand intérêt ce dossier et approuve l’ensemble des mesures et initiatives prises par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Formation des cadres, et le ministère de la Santé, pour trouver une solution à la situation que connaissent les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au niveau national, en répondant favorablement aux revendications légitimes et raisonnables” des étudiants de ces facultés, souligne un communiqué du gouvernement dont lecture a été donnée par son porte-parole à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Le gouvernement, qui salue toutes les missions de bons offices visant à trouver des solutions à même de surmonter cette situation, assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation des examens de la session du printemps à partir du lundi 10 juin 2019 selon le planning adopté par les structures universitaires des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire tout comme il a mis en oeuvre toutes les mesures susceptibles de garantir le droit de tous les étudiants à passer ces examens dans de bonnes conditions.

Le gouvernement, ajoute le communiqué, insiste que ces examens resteront ouverts devant tous les étudiants jusqu’au 25 juin 2019 selon la programmation annoncée, réitérant sa détermination à mettre en œuvre les dispositions juridiques et procédurales en vigueur dans de telles situations, y compris le redoublement de l’année universitaire ou la révocation pour les étudiants ayant déjà consommé les années de redoublement autorisées.

“Le gouvernement, tout en apportant ces précisions, souligne que d’autres parties, particulièrement Le mouvement Al Adl Wal Ihsane, ont exploité cette situation pour inciter les étudiants à mener des actions servant un agenda contraire à leurs intérêts”, fait savoir la même source relevant que le gouvernement “n’hésitera pas à prendre les mesures légales en vigueur à l’encontre de quiconque aura tenté de perturber le déroulement normal de ces examens”.

S.L. (avec MAP)