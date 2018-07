Le discours royal est “une feuille de route pour l’avenir du Maroc” (RNI)

Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a affirmé son attachement à la teneur du discours que le roi Mohammed VI a adressé à la Nation dimanche à l’occasion de la Fête du Trône, estimant que ce discours se veut “une feuille de route pour l’avenir d’un Maroc solidaire et uni”.

Le parti a salué, dans un communiqué, les orientations royales visant à créer une réelle solidarité dans le domaine social, en unifiant les moyens d’intervention, en mobilisant les potentialités, en maîtrisant les programmes et en les généralisant sur l’ensemble du Royaume, ainsi qu’en identifiant les personnes ciblées, et ce afin d’atteindre les résultats et les objectifs escomptés.

Le RNI a également hautement salué le projet social évoqué par le roi dans le discours, et plus particulièrement le Registre Social Unique (RSU), qui permettra de rassembler les programmes de soutien aux catégories en situation difficile, afin d’améliorer le ciblage, l’efficience et l’accès, et qui constituera un véritable fondement pour restructurer le soutien grâce à une vision stratégique unifiée et coordonnée, qui se reflétera positivement sur les citoyens et sur les catégories concernées par ce soutien.

Par ailleurs, le parti a exprimé son adhésion complète au projet de réforme du système d’investissement par la mise en oeuvre d’un plan d’action complet permettant l’application de ces réformes et donc l’accélération du rythme des investissements et la contribution à la création d’emploi et à l’intégration des compétences sur le marché du travail.

Le RNI a aussi exprimé sa fierté quant aux “hautes orientations royales concernant les domaines de la santé et de l’éducation, et plus particulièrement les services dans le domaine de la santé, ainsi que l’éducation primaire et la déperdition scolaire dont souffrent des enfants, des jeunes et des familles”.