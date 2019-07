Le discours du roi Mohammed VI décrypté par un Universitaire

Le discours adressé à la nation par le roi Mohammed VI à l’occasion du 20e anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres a annoncé une nouvelle génération de réformes basée sur l’efficacité et le mérite, a indiqué Abdelhafid Adminou, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Souissi.

Dans une déclaration à la MAP, Adminou a ajouté que le roi a souligné dans Son discours que ces réformes requièrent une nouvelle génération d’élites gouvernementales et administratives, précisant que les projets à venir dans le Royaume requièrent des élites gouvernementales et administratives porteuses des valeurs d’efficacité et d’efficience.

Pour ce professeur universitaire, le discours royal est, à l’instar des autres discours du Trône, l’occasion pour le roi d’annoncer des mesures et nouveautés d’une grande importance tant au niveau des choix économiques, sociaux et politiques faits par le Maroc que des différentes mesures à même d’évaluer et de valoriser ces choix.

Le discours royal définit les bases fondamentales des diverses mutations que connaîtra le Royaume, estime le professeur universitaire, relevant que ce discours s’arrête également sur d’autres aspects liés aux orientations sur lesquelles l’action publique devrait être fondée, en général, et en particulier le nouveau modèle de développement que le roi avait déjà annoncé.

Et de souligner que la mise en place annoncée par le Souverain d’une commission spéciale chargée du modèle de développement est une approche qui a prouvé son efficacité et son importance dans les expériences passées, notamment dans les domaines de la Régionalisation avancée et le Code de la famille.

“Il est clair aujourd’hui que l’effort public entrepris par l’État a montré ses limites, notamment en ce qui concerne ses effets sur la vie quotidienne”, a noté Adminou, soulignant que les choix de l’État dans le domaine de la politique publique doivent se refléter dans la vie quotidienne des citoyens.

S.L. (avec MAP)