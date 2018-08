Le conseil de gouvernement adopte un projet de loi portant réforme des CRI

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de loi n°47.18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des commissions régionales unifiées d’investissement, tout en prenant en compte les observations, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

