Le Brexit a-t-il un impact sur les relations maroco-britanniques?

Le Royaume-Uni demeure un partenaire solide de ses amis de longue date, dont le Maroc, et ce même en cas de sortie de l’Union européenne, a affirmé, ce mercredi à Rabat, le Sous-secrétaire permanent et chef du service diplomatique au bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, Simon McDonald.

“Le Maroc est un partenaire commercial clé du Royaume-Uni”, a ajouté le responsable britannique dans une déclaration accordée à l’agence MAP à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, mettant en avant les échanges commerciaux entre son pays et le Maroc.

Le Maroc est également un partenaire important pour le Royaume-Uni dans le domaine de sécurité et une destination touristique importante pour les britanniques, qui sont près de 700.000 à se rendre au Maroc chaque année.

Par ailleurs, le sous-secrétaire permanent britannique, qui est en visite officielle au Royaume, s’est dit “très optimiste” quant à la relation entre le Royaume-Uni et le Maroc, estimant que ces liens, déjà solides, seront davantage développés dans le futur.

Il a, en outre, fait savoir que ses discussions avec Bourita ont porté sur les affaires bilatérales ainsi que sur des questions régionales liées au contexte nouveau du Royaume-Uni.

S.L. (avec MAP)