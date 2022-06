L’Arabie saoudite réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

Le Royaume d’Arabie saoudite a réaffirmé, ce jeudi, sa position de soutien à la marocanité du Sahara, relève-t-on dans le procès-verbal sanctionnant la 13e session de la réunion à Rabat de la Commission mixte maroco-saoudienne.

Le procès-verbal indique que l’Arabie Saoudite soutient également les efforts entrepris par le Royaume du Maroc pour trouver une solution politique réaliste basée sur le compromis, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous la supervision du Secrétaire général des Nations Unies.

L’Arabie Saoudite a aussi réitéré son soutien constant et continu à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

« La partie saoudienne réitère son soutien ferme et continu à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère », indique le procès-verbal de la session. Le Royaume d’Arabie saoudite a de même souligné son soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale nationale du Maroc, en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Royaume a exprimé son rejet de toute atteinte aux intérêts supérieurs du Royaume du Maroc, à sa souveraineté ou à l’unité de son territoire national.