L’appel du roi Mohammed VI à l’Algérie continue de faire réagir

L’appel du roi Mohammed VI à l’ouverture d’un dialogue franc et direct avec l’Algérie voisine et à la mise en place d’un mécanisme conjoint de concertation entre les deux pays est une précieuse opportunité à exploiter pour récupérer le temps perdu au Maghreb et se tourner vers l’avenir, a indiqué Juan Manuel Fonrouge, directeur de l’Agence de presse indépendante argentine Lana (Latin America News Agency).

L’initiative royale est “très importante” et constitue un point de départ pour le dégel des relations entre Rabat et Alger ainsi qu’une occasion précieuse de récupérer les occasions ratées que les deux pays devaient exploiter pour la réalisation et la consolidation du développement économique et social aussi bien dans les deux pays qu’au niveau de l’ensemble des pays maghrébins, a ajouté, dans une déclaration à l’agence MAP, le journaliste et expert argentin en communication et questions politiques.

Le directeur de Lana a également affirmé que si les deux pays arrivent à surmonter leurs divergences, à travers l’initiative royale, de nouveaux horizons s’ouvriront pour l’ensemble de la région, en exprimant l’espoir de voir l’Algérie répondre à la main tendue le Maroc, d’autant plus que les deux pays partagent des liens d’histoire, de langue et de religion, outre les liens de parenté qui unissent de plusieurs familles marocaines et algériennes.

“Tout l’espoir est que l’initiative royale marque le début d’un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, d’autant plus que le monde s’achemine vers le règlement pacifique des différends par la négociation”, a-t-il dit, rappelant le soutien dont a bénéficié cette initiative de la part des Nations Unies et de nombreux pays du monde ainsi que des organisations internationales.

Selon Fonrouge, l’initiative du roi Mohammed VI représente une lueur d’espoir pour donner un nouveau souffle à l’Union du Maghreb Arabe (UMA), dont la prospérité est tributaire du développement des relations entre les deux pays voisins et frères.

Et l’expert argentin d’ajouter que la seule solution pour surmonter les différends reste le dialogue, comme en témoignent les conflits et incidents survenus dans un passé récent entre un certain nombre de pays d’Amérique latine, qui ont finalement privilégié la compréhension et le dialogue pour résoudre les litiges et aspirer à un avenir meilleur.

Le directeur de l’agence de presse argentine a également indiqué que l’initiative royale revêt une grande importance étant donné que la solution des problèmes entre deux pays voisins passe nécessairement par un dialogue direct et franc, et non à travers des médiations internationales ou des parties tierces, aussi importantes soient-elles.

D’autre part, il a souligné que le développement en Afrique ne se réaliserait pas pleinement sans développement dans les pays du Maghreb, en mettant l’accent sur le rôle d’avant-garde que joue le Maroc ainsi que sa forte présence sur la scène africaine, où le Royaume a lancé un certain nombre de grands projets d’investissement au bénéfice des peuples du continent.

Aux yeux du politologue argentin, “un Maghreb arabe unifié et fort contribuera à la promotion du développement économique dans l’ensemble des pays du continent africain”.

Le journaliste argentin conclut que le Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, conduit le processus de développement dans les pays africains, où il occupe une place importante sur la scène politique et économique, soulignant que le règlement des différends entre le Maroc et l’Algérie permettra à l’UMA de s’acquitter de son rôle consistant à réaliser l’intégration entre les peuples de la région à tous les niveaux faisant du Maghreb une locomotive du développement en Afrique.