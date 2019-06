L’ancien président tunisien a évoqué le roi Mohammed VI

Moncef Marzouki a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations au roi Mohammed VI. L’ancien président de Tunisie (de décembre 2011 à décembre 2014) n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Souverain, après la grâce royale dont ont bénéficié 107 détenus ayant été condamnés à diverses peines, dans le cadre des évènements d’Al-Hoceïma et de Jerada.

Via sa page officielle Facebook, Moncef Marzouki exprime sa satisfaction d’avoir appris cette très bonne nouvelle, celle de “la relaxation des activistes du Hirak, au Maroc”. Et ce, alors que “de tristes informations nous parviennent de Lybie, du Soudan, du Yémen, de Syrie et d’Egypte”, regrette l’ex-chef d’Etat du pays du Jasmin.

Das sa publication, Marzouki a aussi vivement salué les activistes libérés, comme il a chaleureusement adressé ses salutations au roi Mohammed VI à propos de cette grâce royale “que tous les défenseurs de la liberté attendaient et souhaitaient”.

A rappeler que le communiqué du ministère de la Justice avait annoncé que le roi Mohammed VI a gracié 755 personnes, ou détenus ou en liberté provisoire, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr, célébré mercredi au Maroc.

Parmi les personnes ayant bénéficié de la grâce royale, on compte 60 détenus, impliqués dans les événements du Hirak du Rif, et 47 en rapport avec ceux de Jerada. Et ce, “en considération des conditions familiales et humaines des personnes condamnées dans le cadre des événements de la région d’Al Hoceima et Jerada”, avait indiqué le communiqué.

L.A.