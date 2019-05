L’ancien ministre Taieb Bencheikh n’est plus

Le monde politique est en deuil ce lundi 20 mai. Il vient de perdre l’un de ses ténors, l’un de ses membres fondateurs et membre du Bureau exécutif du RNI. Taieb Bencheikh nous a quittés dans la nuit de dimanche dernier.

Avec ce décès, le Maroc vient de perdre un homme politique remarquable, ancien ministre et ex-président de la Communauté urbaine de Meknès et du Conseil municipal d’Al-Ismailia, entre autres fonctions et missions.

Rappelons que Taeib Bencheikh avait fait partie du 19ème gouvernement marocain dit gouvernement Mohamed Karim Lamrani/ Azzedine Laraki, en tant que ministre de la Santé (1985). Il avait aussi occupé le poste de ministre de l’Economie et des finances (1983).

En ces douloureuses circonstances, Le Site info présente ses condoléances à la famille, aux proches et aux amis de Taeib Bencheikh.

Que Dieu ait le défunt en Sa sainte miséricorde! “Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons”.

Le Site info