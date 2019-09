L’ancien colonel Abdellah Kadiri n’est plus

Le secrétaire général du parti démocratique national et l’ancien colonel Abdellah Kadiri est décédé ce mardi 24 septembre à l’âge de 82 ans. Il a succombé à une longue maladie.

Selon une source de Le Site info, Abdellah Kadiri sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Berrechid, après la prière d’Al-Asr.

Abdellah Kadiri a quitté les FAR en 1973 après 17 ans de bons et loyaux services. L’ex-colonel a par la suite aidé Ahmed Osman, le beau-frère du roi Hassan II, à fonder le Rassemblement national des indépendants (RNI). Il a été nommé ministre du tourisme en 1990 après avoir créé son parti le PND et accepte une fusion, en 2008, avec le PAM. Kadiri crée, en 2009, le Parti démocratique national.

S.L.