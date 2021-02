L’ambassadeur turc à Rabat a rencontré Habib El Malki

L’ambassadeur turc à Rabat, Ahmet Aydin Dogan a salué, vendredi, la volonté de la Turquie et du Maroc de consolider la coopération dans divers domaines.

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, dans le cadre d’une visite de courtoisie, au terme de sa mission diplomatique au Royaume, Dogan a expliqué que la concertation continue et le dialogue constructif entre les deux pays ont abouti au renouvellement de l’accord de libre-échange pour servir les intérêts des deux parties.

Lors de cette entrevue, Dogan s’est félicité de la qualité des liens historiques entre le Maroc et la Turquie, qui s’étendent sur plus de cinq siècles, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Au niveau parlementaire, l’ambassadeur a transmis l’invitation adressée par le président du parlement turc à El Malki, pour effectuer une visite de travail en Turquie, qui sera l’occasion de discuter des moyens de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les institutions législatives des deux pays.

De son côté, El Malki a mis en avant les grandes opportunités économiques et le grand potentiel qu’offrent les régions du sud du Royaume, appelant les investisseurs turcs à explorer les grandes potentialités de la région, ainsi que ses avantages économiques prometteurs, qui attirent de plus en plus d’hommes d’affaires du Maroc et de l’étranger, ajoute la même source.

Se félicitant de la qualité et de la solidité des relations maroco-turques, le président de la Chambre des représentants a exprimé la considération du Royaume du Maroc quant à la position de la Turquie en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, basée sur le rejet catégorique de la création de toute entité séparatiste.

« Les deux pays sont unis par une longue histoire et une grande civilisation, et sont liés par de solides racines communes, » a-t-il déclaré.

M.S. (avec MAP)