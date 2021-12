L’ambassade d’Allemagne réagit à un rapport contre le Maroc

L’ambassade d’Allemagne au Maroc a démenti avoir un quelconque lien avec un « rapport de renseignements attribué à la chercheuse Isabelle Werenfels », dans lequel elle s’est attaquée au Maroc.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ambassade a souligné que Werenfels n’a aucun lien avec les services de renseignements fédéraux allemands, précisant que c’est une spécialiste des affaires maghrébines, affiliée à un centre indépendant de recherches sur les affaires internationales.

« Les informations circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ainsi que dans certains journaux, sont fausses et n’ont aucun fondement » a déclaré l’ambassade.

Et d’ajouter : « Le Royaume du Maroc est un partenaire important pour l’Allemagne. Et du point de vue du gouvernement fédéral, il est dans l’intérêt des deux pays d’entretenir de bonnes relations diplomatiques ».

Et de conclure : « L’Allemagne est prête pour un partenariat entre les deux pays, tourné vers l’avenir. Et le gouvernement fédéral se félicite expressément de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël ».

M.F.