Lahcen Daoudi: «J’ai été insulté devant mes enfants»

Lahcen Douadi a affirmé qu’un remaniement ministériel pourrait avoir lieu prochainement. Invité samedi 25 mars à l’émission «Chabab Fox» sur Médi1 TV, le ministre de la gouvernance et des affaires générales a indiqué, à ce propos, que les remaniements ont généralement lieu à mi-mandat, précisant que seul le chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani peut en décider.

Le ministre est également revenu sur la démission qu’il avait déposée après sa participation au sit in des employés de Centrale Danone devant le Parlement et souligné que le chef de l’Exécutif l’avait refusée. «J’exerce donc toujours mes fonctions à la tête du ministère», a-t-il assuré.

En parallèle, Daoudi a confié qu’être insulté et critiqué par les citoyens est la chose la plus dure pour les ministres qui travaillent et fournissent beaucoup d’efforts. «J’ai été insulté devant mes enfants. Les gens refusent de comprendre que le ministre accomplit sa mission et fait de grands sacrifices au détriment de ses intérêts. El Othmani, par exemple, a laissé tomber sa clinique pour prendre les rênes du gouvernement», a ajouté le ministre.

