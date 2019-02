Lahcen Daoudi défend Abdelilah Benkirane

“Si un cadeau de la part de Sa Majesté le roi m’est offert, je ne le refuserai pas”, a déclaré Lahcen Daoudi, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance et l’un des leaders du Parti de la justice et du développement (PJD).

“La retraite exceptionnelle dont a bénéficié Abdelilah Benkirane est un cadeau du roi”, a déclaré le ministre Daoudi vendredi soir lors de l’émission ‘’Point à la ligne’’. ‘’Les relations de Benkirane avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, vous savez comment qu’elles sont. Abdelilah Benkirane n’avait pas pu faire d’économies pour se permettre un projet immobilier, voiture ou autres richesses‘’, a-t-il souligné.

‘’Les marocains connaissent Benkirane et savent qui il est. Ses détracteurs devraient avoir honte et l’épargner de ces railleries insultantes et autres sarcasmes’’ a encore précisé Lahcen Daoudi, faisant allusion aux attaques acharnées dont est victime l’ancien Chef du gouvernement. Abdelilah Benkirane est mis à mal par cette situation qui trouve un terreau favorable à des critiques acerbes, compte tenu de la valeur de la retraite qu’il perçoit et dont on dit qu’elle est d’environ 90.000 dirhams.

M.J.K