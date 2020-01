Lahcen Daoudi a-t-il demandé une retraite de 40.000 dirhams ?

Lahcen Daoudi a apporté un démenti à propos des rumeurs circulant sur sa demande d’une retraite de 40.000 DH.

Aussi, l’ancien ministre des Affaires générales et de la gouvernance et membre du secrétariat général du parti islamiste, via sa page officielle Facebook, s’est-il insurgé contre ces rumeurs. Ces dernières prétendent que certains de ses camarades et lui même avaient demandé de bénéficier d’une retraite du montant précité.

Les mêmes rumeurs, précise Daoudi, ont aussi prétendu qu’il avait fait une demande à la Primature pour avoir cette retraite de 40.000DH ou, sinon, la garantie d’un complément de pension de sa retraite.

L’ancien ministre PJDiste dément complètement toutes ces rumeurs, dénuées de tout fondement, selon lui, et assure qu’il n’a présenté nulle demande concernant une quelconque retraite ou pension.

L.A.