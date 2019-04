Laftit absent de la rencontre entre El Othmani et les syndicats

Pour des raisons de santé, le ministre de l’Intérieur n’assistera pas à la rencontre du chef de gouvernement et des représentants de centrales syndicales, prévue ce jeudi après-midi.

Selon une source concordante de Le Site info, l’ordre du jour de la réunion concerne le paraphe du nouvel accord social se rapportant à l’augmentation des salaires, secteur public et secteur privé confondus. Ceci, dans le cadre du round final des discussions et négociations autour du Dialogue social.

Abdellatif Laftit, hospitalisé au cours de la semaine écoulée, avait subi une opération chirurgicale. Son état de santé est la cause de son absence forcée à la rencontre précitée. Le ministre de l’Intérieur avait auparavant réussi à convaincre les syndicats de l’offre gouvernementale d’augmentations des salaires.

Celles-ci, pour rappel, seront de 500 DH mensuels jusqu’au 5ème échelon de l’échelle 10 et 400 DH du 6ème échelon de l’échelle 10 et plus. De même qu’il a été convenu d’augmenter le SMIG et le SMAG (Salaire minimum agricole garanti) de 10%.

L.A.