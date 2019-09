L’acteur Mohamed Choubi flingue Abdelilah Benkirane

L’acteur marocain Mohamed Choubi a violemment critiqué Abdelilah Benkirane à cause de la pension de retraite exceptionnelle qu’il touche depuis qu’il n’est plus chef de gouvernement.

Sur sa page Facebook, l’artiste, qui semble en colère, n’a pas lésiné sur les mots pour descendre l’ex-secrétaire général du PJD. «Benkirane, criminel du peuple. J’espère que tu feras faillite. Les 70.000 dirhams que tu touches chaque mois appartiennent au peuple que tu as opprimé», a écrit Mohamed Choubi.

Rappelons que la pension exceptionnelle de Abdelilah Benkirane avait fait couler beaucoup d’encre en janvier 2019. Pour se défendre, l’ancien chef de l’Exécutif avait indiqué qu’il ne pourra jamais refuser un cadeau royal. Et d’expliquer qu’il n’a jamais demandé de pension, ajoutant que le Souverain, après avoir appris qu’il traversait des difficultés financières, a décidé de la lui accorder.

Abdelilah Benkirane avait également nié que sa pension était de l’ordre de 90.000 dirhams et souligné qu’il percevait la même rémunération pour sa retraite ”dorée” que son prédécesseur en faisant référence à Abderrahmane El Youssoufi. “Je touche 70.000 dirhams et je ne comprends toujours pas les raisons de cet acharnement médiatique. Plusieurs anciens ministres comme Abdellah Ibrahim et Abderrahman El Youssoufi ont bénéficié de ce genre de retraite, mais personne n’en a parlé», s’était-t-il insurgé.

S.L.