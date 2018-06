Laâyoune: Ce qui a été présenté ce vendredi à Horst Köhler

L’expérience de la Commission régionale des droits de l’homme (CRDH) de Laâyoune-Smara a été présentée, vendredi, à l’Envoyé personnel du SG des Nations Unies pour le Sahara marocain, Horst Köhler, actuellement en visite à Laâyoune.

Au cours d’une rencontre au siège de la CRDH à Laâyoune, des explications ont été données à Köhler sur les missions de la Commission et ses efforts dans le domaine des droits de l’Homme dans la région.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le président de la CRDH, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que la rencontre avec Köhler a porté sur les différentes questions ayant trait aux domaines des droits de l’homme et social, ainsi que sur la situation humanitaire dans les camps de Tindouf.

Arrivé jeudi à Laâyoune dans le cadre d’une visite au Maroc au titre de sa 2ème tournée régionale, l’Envoyé personnel d’Antonio Guterres avait tenu des rencontres avec des élus, chioukhs et notables à Laâyoune et à Smara qui lui ont réaffirmé leur attachement indéfectible à l’initiative d’autonomie en tant qu’unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Toutes tendances politiques confondues, ces élus, chioukhs et notables de tribus sahraouies, représentants légitimes de la population locale, ont rappelé, dans ce sens, le soutien de la communauté internationale au plan d’autonomie qualifié par le Conseil de sécurité de l’ONU de “crédible et réaliste”.

Cette tournée régionale de Köhler intervient après l’adoption de la résolution 2414 du 27 avril 2018, par laquelle le Conseil de Sécurité des Nations Unies a réaffirmé la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie, et préconisé que le réalisme et l’esprit de compromis sont essentiels pour progresser vers une solution politique, réaliste, pragmatique et durable au différend régional sur le Sahara marocain, en demandant expressément aux pays voisins, et donc à l’Algérie, “d’apporter une contribution importante au processus et de s’engager plus fortement pour progresser vers la solution politique”.

S.L.