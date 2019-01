La vérité sur les rumeurs de tension au sein de la FGD

Plusieurs rumeurs ont largement circulé ces derniers jours selon lesquelles des conflits auraient éclaté lors de la dernière réunion de la Fédération de Gauche Démocratique (FGD). Dans une déclaration à Le Site info, le secrétaire général du parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) Ali Boutouala a balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs et assuré que ces allégations sont totalement fausses.

Il a en effet estimé que certaines parties tentent de perturber le travail de la FGD en diffusant ce genre de rumeurs selon lesquelles plus rien ne va au sein du parti. «Il y a eu en effet quelques désaccords concernant le retard de certains projets de la FGD, dont deux conférences. Mais ce genre de brouilles est tout à fait normal», a-t-il révélé. Et d’ajouter que ces deux conférences ont été reportées à cause de la tenue du Congrès de la Fédération.

«Le fait que la secrétaire générale du Parti socialiste Unifié (PSU) Nabila Mounib donne des déclarations à la presse au nom de son parti est un honneur pour tous les membres du la FGD. Arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues», a appelé Ali Boutouala pour mettre fin à toutes les rumeurs affirmant que l’alliance entre le PSU, le PADS et le Congrès national Ittihadi (CNI) battrait de l’aile.

N.M.