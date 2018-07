La réaction des PAMistes après l’audience royale accordée à Benchamach

Et d’ajouter que cela ne fera qu’inciter les militants PAMistes à plus d’enthousiasme au service des intérêts des citoyens.

Le roi Mohammed VI a reçu, lundi 2 juillet, Hakim Benchamass, élu nouveau secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Et Abdelaziz Benazzouz, chef du groupe parlementaire du parti du Tracteur à la Chambre des représentants, a annoncé qu’à cette occasion, le nouveau patron du PAM a organisé une rencontre avec les membres de son parti, il y a de cela deux jours, pour leur faire part des félicitations royales.