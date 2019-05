La princesse Lalla Zineb a présidé une cérémonie à Rabat

La princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance, a présidé jeudi au centre Lalla Meriem à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et La Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance.

Signée conjointement par Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF et Thami Oulbacha, Secrétaire Général Adjoint de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, cette convention a pour objectif la promotion des actions sociales et humanitaires en faveur des enfants en situation difficile, pensionnaires des centres d’accueil relevant de la Ligue, selon un communiqué conjoint de l’Office et de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance. En vertu de cette convention, l’ONCF s’engage à mettre à la disposition de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance des emplacements réservés à l’installation des urnes de collecte des fonds au niveau des différentes gares ferroviaires du Royaume, relève le communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’action de la Ligue 2019-2021, visant le développement des ressources financières et la pérennisation du budget de fonctionnement des centres d’accueil des enfants privés de famille et cas sociaux.

Avant la signature de cette convention, Khlie et la délégation qui l’accompagne ont effectué une visite aux différents bâtiments et maisonnettes du Centre Lalla Meriem où les responsables locaux leur ont donné des explications sur les conditions de prise en charge des pensionnaires et les différentes prestations fournies à tous les bénéficiaires de l’établissement, sous l’encadrement et la supervision d’un personnel spécialisé dans le domaine de la protection de l’enfance.

