La main tendue du roi à l’Algérie fait réagir outre Atlantique

La Chambre des députés du Paraguay a apprécié l’initiative “sage” du roi Mohammed VI d’établir un dialogue ouvert avec l’Algérie, estimant que ce mécanisme politique réglerait tous les problèmes et questions en suspens entre les deux pays.

Dans une résolution, adoptée en plénière la semaine dernière, la Chambre des député a indiqué qu’elle “apprécie l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à un dialogue franc et sincère, sans exceptions avec l’Algérie, et considère que la proposition de créer un mécanisme politique ouvert et flexible constituerait la base appropriée pour résoudre tous les problèmes et questions en suspens entre les deux pays”.

Selon l’instance législative du Paraguay, cette initiative royale et la main tendue du Maroc, lesquelles ont été saluées par plusieurs gouvernements, organisations et intellectuels, mérite une “interaction positive de la part de l’Algérie” qui partage avec le Maroc un héritage culturel et religieux, ainsi que le présent et l’avenir, marqués par les mêmes défis de développement et de sécurité.

Dans le même contexte, la Chambre des députés du Paraguay a renouvelé son soutien à la résolution 2440 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, qui stipule que “le renforcement de la coopération entre les États membres de l’Union du Maghreb arabe contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel” et demande aux parties et aux États voisins de “coopérer plus intensément avec l’Organisation des Nations Unies et les uns avec les autres” pour “progresser sur la voie d’une solution politique”.

La Chambre des députés paraguayenne s’est également félicitée de l’adoption de cette résolution, tout en réitérant son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour trouver une solution au différend régional autour du Sahara marocain.

De même, les députés ont réitéré leur soutien à la proposition d’autonomie marocaine pour le Sahara, en soulignant que cette initiative est “sérieuse, crédible et réaliste” et constitue une base pour la recherche d’une “solution politique durable et acceptable pour les parties”.

Le gouvernement paraguayen a récemment salué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à établir un dialogue direct et franc avec l’Algérie.

“Le gouvernement de la République du Paraguay a pris connaissance, avec un intérêt particulier, du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, le 6 novembre courant, dans lequel le Souverain a exprimé la disposition d’établir un dialogue direct et franc avec l’Algérie, avec un agenda ouvert, sans conditions ni exceptions”, avait souligné le ministère paraguayen des Relations extérieures dans un communiqué.