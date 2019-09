La jeunesse du RNI s’est mobilisée à Agadir

L’émergence d’une nouvelle élite politique est tributaire d’une meilleure action partisane, a affirmé, samedi soir à Agadir, la jeunesse du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Dans des recommandations formulées à l’issue des travaux de la 3ème Université d’été tenue sous le signe “Une mobilisation des jeunes pour une participation politique citoyenne”, les intervenants ont appelé à l’adoption de programmes efficaces de formation à même d’assurer une meilleure implication des jeunes dans l’action politique.

Dans ce cadre, la jeunesse du RNI a annoncé son intention de renforcer ses activités dans les différentes régions du Royaume dans l’objectif d’encadrer les jeunes et de les sensibiliser quant à l’importance de la participation politique.

De même, les jeunes militants du parti ont fait part de leur volonté de mettre en place un nouveau modèle de développement et jeter les bases d’une société démocratique prônant les valeurs de citoyenneté et plaçant l’intérêt de la patrie au cœur de ses préoccupations.

La jeunesse du RNI aspire, également, à contribuer à l’élaboration d’un programme national visant le renforcement des capacités des jeunes, en vue de contribuer à l’édification d’un Maroc avancé, moderne et démocratique.

Cette Université d’été, qui a été marquée par la présence du président du parti Aziz Akhannouch, des membres de son bureau politique, ainsi que d’invités marocains et étrangers, a été l’occasion pour échanger les expériences entre les militants du RNI, toutes générations confondues, et discuter de la chose politique au Maroc.

Les ateliers thématiques, qui se sont déroulés à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et à l’Université internationale d’Agadir, se sont attardés sur des questions liées entre autres aux “valeurs de l’entreprise et la politique”, aux “jeunes et moyens de gestion d’une campagne électorale”, ainsi qu’au “rôle de la femme dans l’encouragement à la participation politique”

S.L. (avec MAP)