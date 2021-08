La France réagit à la fin de la crise maroco-espagnole

Le Maroc est « un grand pays ami de la France » et « un partenaire crucial de l’Union Européenne », a affirmé, mardi, le Quai d’Orsay. « Le Maroc est un grand pays ami de la France avec lequel elle entretient un partenariat d’exception. C’est un partenaire crucial de l’Union européenne », a déclaré à la MAP le porte-parole adjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

« Les relations entre le Maroc et l’Espagne sont étroites et solides et nous ne doutons pas que les deux pays poursuivront et amplifieront ces relations stratégiques », a indiqué le porte-parole qui répondait à une question sur la fin de la crise entre l’Espagne et le Maroc.

Lors d’un discours à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le roi Mohammed VI a annoncé l’ouverture d’une nouvelle étape dans les relations avec l’Espagne, qui devront reposer sur « la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements ».

Le roi a également souligné les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France, lesquelles sont « étayées par les solides relations d’amitié et d’estime mutuelle » qui unissent le Souverain et le Président Emmanuel Macron.

S.L. (avec MAP)