La Conseillère du Président du Sénégal en visite au Maroc

Yassir ADIL, Président de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Services de Casablanca -Settat, a reçu, mercredi 14 novembre 2018 à 10h30, Gnounka DIOUF, Ministre Conseiller du Président du Sénégal, en charge des Affaires Economiques, qui se rendait au Maroc dans le cadre d’une visite de travail.

Cette visite entre dans le cadre de la préparation de la Conférence internationale sur l’émergence en Afrique (CIEA). La délégation présidée par Gnounka DIOUF s’est rendue auparavant dans un groupe d’économies émergentes telles que la Malaisie, l’Indonésie, la Corée du Sud ainsi que dans certains pays avancés tel que le Japon, afin d’y faire la promotion de cette Conférence internationale, co-organisée par le gouvernement sénégalais et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 17 au 19 janvier 2019 à Dakar, en partenariat avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, autour du thème: “Dakar, capitale des économies émergentes en Afrique”.

Dans son allocution de bienvenue, Yassir ADIL, Président de CCISCS, a tenu à rendre hommage à cette initiative sénégalaise qui vise le développement de l’émergence économique des pays du continent africain en général et du pays hôte de cette manifestation, en particulier. Le président de la CCISCS a évoqué à ce propos, l’importance des pays invités à y participer et les opportunités qui seront offertes à cette occasion tant à leur dirigeants qu’à la communauté des affaires et qui sont à même d’insuffler une dynamique porteuse à la croissance et à la multiplication des flux d’investissement.

Revenant sur le chapitre des relations bilatérales, Yassir ADIL n’a pas manqué de mentionner les liens commerciaux solides et séculaires existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, tout en faisant à cette occasion le constat que les volumes des échanges et des investissements bilatéraux demeurent encore très modestes et en deçà des potentialités et possibilités de développement des rapports économiques et eu égard aux avantages accordés pour le Maroc en matière d’investissement étranger.

Le Maroc est désormais une porte d’entrée importante pour les investissements étrangers en Afrique, car il est situé au carrefour du continent européen et du continent africain. Et pour cette raison, il offre l’opportunité de drainer ces flux vers le Sénégal qui recèle un potentiel énorme d’opportunités commerciales et d’investissements vu sa situation géostratégique centrale sur le continent africain.

Pour sa part, Gnounka DIOUF, qui était accompagnée d’une délégation gouvernementale forte de directeurs d’institutions étatiques opérant dans le domaine de l’économie, des finances et de la planification, a pris la parole pour remercier le président pour son accueil chaleureux, avant de présenter la délégation qui l’accompagne.

Le motif de sa visite au Maroc est l’invitation du président et des membres de la CCISC ainsi que les représentants de la communauté d’affaires au Maroc à la Conférence internationale sur l’émergence en Afrique (CIEA), dont les thématiques portent sur :

Secteur privé et développement des champions nationaux : présentation des études de cas.

Développement du secteur privé et attractivité des investissements.

L’inclusivité comme gage de soutenabilité des dynamiques d’émergence.

Le Président , qui était accompagné de Noureddine LOMARI, Idriss AKHACHAN, vice-présidents, et de Rachid BOUAMARA, et Hayat BARKA, respectivement représentant des comités des relations internationales et des partenariats ; et de la communication de la CCISCS, a réitéré ses remerciements à Gnounka DIOUF pour cette invitation et l’a assuré de la forte participation de la Chambre par une importante délégation qu’il va conduire personnellement et qui sera forte de membres élus et de ressortissants de la Région de Casablanca Settat .