La bévue diplomatique de Saâdeddine El Othmani

Décidément, Saâdeddine El Othmani et la diplomatie ne sont pas à mettre dans le même panier. Déjà, du temps où il gérait ce département, il était si maladroit à ce jeu qu’il poussait à rire de ses niaiseries. Sa candeur politique d’alors (Koweït, Algérie, Polisario…) eut vite, d’ailleurs, raison de ses compétences régaliennes qui du reste il n’avait jamais maîtrisées réellement. Son portefeuille sous le règne Benkirane en fit les frais.

Le “cocorico” de circonstances cette fois-ci, c’est à New York, qu’on ira le chercher. Souvenons-nous des intenses activités politico-diplomatiques du chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, en marge de la 73ème Assemblée Générale de l’ONU où il recevait à tout vent, chefs et responsables d’Etat. Et bien parmi ces derniers s’est glissé un indésirable dont El Othmani après coup doit s’en mordre, le pied sain.

En effet, le 25 septembre il n’avait pas manqué de rencontrer le ministre des Affaires Etrangères du Kosovo. Ce dernier n’est pas reconnu par l’ONU en tant qu’Etat membre. Cela a fâché la Serbie dont le Kosovo était rattaché jusqu’en 2008 et la Russie membre permanent du Conseil de sécurité.

Cette maladresse, une de plus, serait-on tenté de dire, décriée par les médias russes, peut nous en coûter très cher, diplomatiquement. Dommage quand on sait que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita s’évertue tout en réparant le tort fait à notre diplomatie dont il a hérité à lui redorer son blason. Ses sorties fructueuses lors de la 73èmeAG de l’ONU à New York témoignent d’une finesse politique et d’une maturité diplomatique qui font honneur au pays.

