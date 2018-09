Jean-Yves Le Drian bientôt au Maroc pour des questions “sensibles”

Rappelons que le ministère français de la justice a reconnu un “dysfonctionnement” et un “non-respect de la convention d’entraide pénale” dans l’affaire de la convocation de journalistes marocains et de Habib EL Malki , en sa qualité d’ancien directeur du journal Libération, par la justice française suite à une plainte pour “injure” déposée par l’ex-capitaine Mustapha Adib, rapporte le site Atlasinfo citant des sources judiciaires françaises.

Les relations entre la France et le Maroc connaissent quelques turbulences. Jean-Yves Le Drian sera au Maroc pour évoquer plusieurs questions “sensibles”, notamment les relations entre les deux pays, la question de la migration et le dialogue 5+5. Les retombées de la dernière visite du premier ministre Edouard Philippe sont également au programme. L’affaire des quatre journalistes convoqués par la justice française avec Habib El Malik fait bien évidemment partie des sujets qui seront discutés, ajoute cette même source .