Jawad Chafik: « Les préparatifs du Congrès ont commencé au lendemain du 8 septembre » (VIDEO)

Jawad Chafik, membre du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a affirmé que les préparatifs du prochain Congrès national du parti de la Rose ont déjà été entamés au lendemain du triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre 2021.

Le dirigeant ittihadi a ainsi déclaré à Le Site info que l’USFP a choisi d’organiser son Congrès à Bouznika, comme à l’accoutumée. Ceci, avec « un simple changement » concernant l’emplacement respectif des instances régionales et celui des congressistes des provinces du Sahara marocain.

Et de poursuivre que les préparatifs se sont déroulés, au niveau politique, avec de nouveaux défis, dont la position du parti au sein de l’opposition et l’évaluation des résultats obtenus par le parti lors des dernières échéances électorales. Dans ce cadre, Jawad Chafik a estimé que lesdits résultats sont la conséquence de l’action et des efforts accomplis pendant des années.

Pour rappel, le parti de la Rose compte tenir son Congrès national à la fin du mois de janvier courant (les 29, 30 et 31), a distance ou en présentiel, dans le respect des mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités compétentes, en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouvelles souches, dont le variant Omicron.

L.A.