Jair Bolsonaro a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérative du Brésil, Jair Bolsonaro, à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Dans ce message, le président Bolsonaro exprime les félicitations les plus sincères du gouvernement et du peuple brésiliens, ainsi que ses vœux de bonheur, de santé et de paix au Souverain, à la Famille royale et au peuple marocain.

A cette occasion, le président brésilien se réjouit des liens de coopération et d’amitié entre le Maroc et le Brésil qui se sont renforcés au fil du temps depuis l’indépendance du Maroc et particulièrement depuis l’accession du Souverain au glorieux Trône alaouite, qualifiant le Maroc de « partenaire stratégique pour l’économie brésilienne » et renouvelant la disposition du Brésil à œuvrer pour la consolidation continue de ces liens.

M.S. (avec MAP)