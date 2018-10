Istiqlal-PAM: le perchoir de la chambre des conseillers balance

N’y voyez surtout pas un quelconque jeu de mots au titre, l’éclair de convoitise quant au perchoir de la chambre des conseillers est bel et bien une réalité. Ce sera pour lundi et la bataille en conséquence s’annonce rude.

Cette fois-ci encore, comme lors de la précédente élection c’est un ‘’on prend les mêmes et rebelote’’ des plus manifestes. On s’en souvient, lors de dernier concours, il y avait eu photo au finish et Hakim Benchemass l’avait emporté d’une courte tête sur Abdessamad Kayouh (58 voix contre 57 voix).

Qu’en sera-t-il donc ce coup-ci ? Bien malin qui avancera le moindre pronostic, d’autant plus que, les têtes pensantes de la majorité au gouvernement se sont entendues, un peu comme à l’accoutumée, à ne pas s’entendre sur un candidat commun qui viendrait décanter cette situation que l’on qualifierait de “vaudevillesque” pour ne pas dire “paroxystique”.

En effet, l’équipe de l’exécutif a bien voulu mettre fin ‘’au débat sur la candidature à la présidence de la Chambre des conseillers’’ selon une source partisane qui a bien voulu se confie à Le Site info lors d’une réunion tenue jeudi soir.

Les six partis de la majorité ayant convenu de ne pas s’immiscer dans l’affaire et ce en laissant cette responsabilité à l’opposition. L’ensemble de l’exécutif, dans un but sacro-saint de ‘’l’équilibre démocratique’’ va donc jouer la carte des alliances ouvertes ou libres. Ils se placent en observateurs, voire en arbitre d’une chamaillerie entre deux candidats de partis au poids certain.

Du coup, jeu des alliances, c’est un ‘’ furet passant par-ci par-là’’ auquel il nous sera donné d’assister en cette rentrée parlementaire et tout au long du week-end. Le PJD balancerait se dit-on, PI, tandis que le PAM afficherait des affinités RNI et MP, quant à l’USFP même peu représentative dans cette danse ne devrait pas lâcher pas son compagnon de route l’Istiqlal.

M.J.K