Islamophobie : M’Jid El Guerrab défend l’Islam en France (VIDEO)

L’islamophobie n’a pas sa place en France, un fait dont est convaincu à 100 % le candidat à la députation à la 9e circonscription des Français de l’étranger, qui comprend les Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, M’Jid El Guerrab.

L’homme politique saisi chaque sortie médiatique qu’il fait pour défendre les intérêts de ceux qu’ils représentent, faisant la promotion d’un discours de fraternité et d’acceptation de l’autre. Des valeurs au cœur de l’identité française, mais aussi marocaine et africaine, car les points de convergence sont bien plus nombreux que les petites différences.

Le candidat à 9e circonscription des Français de l’étranger croit haut et fort qu’il est important de mettre fin aux préjugés, chose qui passe avant tout par l’éducation, notamment pour mieux enseigner le fait religieux parmi la population et plus particulièrement auprès des jeunes.