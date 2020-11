Intervention à Guergarate: un autre pays arabe exprime son soutien au Maroc

La République du Yémen a fait part, samedi, de son soutien aux mesures prises par le Maroc pour le rétablissement du flux normal dans la zone d’El Guergarate dans le Sahara marocain.

Dans un communiqué, le ministère yéménite des affaires étrangères a exprimé le soutien et la solidarité de la République du Yémen avec le Royaume du Maroc quant aux mesures prises pour garantir le rétablissement du flux normal des biens et personnes au niveau du passage marocain d’El Guergarate.

Le ministère a mis l’accent aussi sur le droit absolu du Maroc de défendre sa souveraineté, ses droits et la sécurité et la sûreté de ses citoyens, tout en renouvelant la position constante de la République du Yémen soutenant les efforts du « Royaume du Maroc frère » et du secrétaire général de l’OU pour parvenir à une solution politique réaliste et permanente à la question du Sahara marocain sur la base d’un compromis et en application de toutes les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, ce qui assure l’intégrité du territoire national du « Maroc frère ».

M.S. (avec MAP)