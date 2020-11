Intervention à Guergarate: le Koweït aux côtés du Maroc

Le Koweït a exprimé ce samedi son soutien aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour assurer la circulation normale et sans entrave des marchandises et des personnes dans la zone tampon de Guergarate entre le Maroc et la Mauritanie.

Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères « a réitéré la position ferme et de principe du Koweït en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc », exprimant son rejet de toute action ou pratique qui affecterait le trafic dans cette région.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a appelé à « la retenue et l’engagement au dialogue et aux solutions pacifiques comme stipulé dans les résolutions de la légitimité internationale y afférente ».

M.S. (avec MAP)