Intérieur: le plan de Laftit pour les moqadems

Le ministre de l’Intérieur a affirmé, mardi à Rabat, que son département accorde un intérêt aux auxiliaires d’autorité en vue d’améliorer leur situation et ouvrir des perspectives de promotion aux méritants d’entre eux au grade de khalifa de caïd.

Répondant à une question sur ‘’la situation administrative des auxiliaires d’autorité’’ formulée par le RNI à la Chambre des conseillers, Laftit a souligné que l’intérêt accordé par le ministère de l’Intérieur aux auxiliaires d’autorité ne se limite pas à l’amélioration de leur situation financière, administrative et sociale, mais ouvre les perspectives de promotion aux méritants parmi eux à la catégorie des khalifas de caïds.

Il a rappelé qu’il existe deux catégories d’auxiliaires d’autorité, dont la première concerne ceux exerçant en milieu urbain et qui jouissent de tous les droits accordés aux fonctionnaires de l’Etat, notant, à titre d’exemple, que cette catégorie bénéficie des primes d’ancienneté, des allocations familiales, et de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Pour ce qui est de la deuxième catégorie qui regroupent les auxiliaires d’autorité du milieu rural soumis à un statut particulier vu que, contrairement aux auxiliaires d’autorité du milieu urbain, ils n’exercent pas à temps plein et ne sont pas soumis aux conditions de l’âge lors de leur affectation ou limogeage, le ministre a expliqué que cette catégorie, outre les services qu’elle rend à l’administration, peut s’adonner à des activités libérales telles que l’agriculture et le commerce, sachant qu’elle bénéficie des indemnités et des dispositions juridiques en vigueur, excepté le régime de retraite.

En 2017, un total de 16 auxiliaires d’autorité ont été promu au grade de Khalifa de caïd.

S.L. (avec MAP)