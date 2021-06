Intégrité territoriale du Maroc: nouveau soutien de poids pour le Royaume

Le Conseil ministériel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a souligné, ce mercredi à Riyad, l’importance du partenariat stratégique avec Maroc.

Dans un communiqué publié à l’issue de la 148e session du CCG, le Conseil ministériel a exprimé sa solidarité et son plein soutien à toutes les mesures prises par le Maroc pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume ainsi que la prospérité du peuple marocain.

Le Conseil a réitéré son soutien et sa solidarité avec le Maroc dans la défense de sa souveraineté, de ses droits, de son intégrité territoriale, de ses citoyens, et de ses intérêts vitaux dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l’intégrité du territoire national.

