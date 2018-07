Intégration maghrébine: un think tank algérien fait une proposition improbable

Le football pour relancer la dynamique d’intégration régionale maghrébine. C’est l’idée ingénieuse du think tank algérien Nabni, qui propose la mise en place d’un championnat maghrébin, la “Botola Magharibya”.

“A l’instar du charbon et de l’acier qui ont été à la base de la construction européenne, le football offre une occasion unique et inespérée de relancer le projet d’Union Maghrébine au travers d’une idée bien plus ambitieuse et bien plus bénéfique qu’une candidature commune pour accueillir une Coupe du Monde”, peut-on lire sur la présentation du groupe de réflexion.

“L’organisation d’un championnat de football professionnel réunissant les meilleurs clubs algériens, marocains et tunisiens peut naître de la volonté des trois pays sans nécessité de candidater auprès de la FIFA”, poursuivent les experts du think tank.

Et de poursuivre: “Rayonnant sur une zone de plus de 100 millions d’habitants, la Boutolla Magharibya aura un effet catalyseur sur la dynamique d’intégration régionale. Ce projet a d’autant plus de chance de réussir qu’il suscitera une forte adhésion des populations maghrébines”.

Concernant le format du championnat, Nabni propose dans un premier temps “une ligue composée de 6 clubs marocains, 6 clubs algériens et5 clubs tunisiens”, avant d’élargir la compétition “à des clubs mauritaniens et libyens voire égyptiens”.

Le think tank, qui juge que les championnats maghrébins bien que devenus professionnels, “souffrent d’un déficit d’attractivité et de compétitivité et ne parviennent pas à retenir leurs meilleurs joueurs”, promet que “la mise en place d’une élite du football professionnel maghrébin unifiée propose un format de compétition qui offre un extraordinaire potentiel non seulement économique mais aussi politique et social”.

Soufiane Laraki