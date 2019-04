Incendie de Notre-Dame: message du roi Mohammed VI au président Macron

Le roi Mohammed VI a adressé un message de soutien et de solidarité au président français, Emmanuel Macron, suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président français, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, l’expression de tout son soutien et de sa solidarité.

Le roi adresse également ses pensées émues au peuple français tout entier, dont la cathédrale est l’un des symboles de son Histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier.

Rappelons que la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des monuments les plus visités de France, est toujours ravagée par un terrible incendie ce lundi soir, au moment même où d’importants moyens ont été déployés pour tenter de circonscrire le sinistre.

Le feu, qui a ravagé la toiture et les charpentes de l’édifice, a causé déjà l’effondrement de la flèche de la cathédrale, qui culminait à 93 mètres.

L’incendie, qui s’est déclaré vers 18h50 est «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de l’édifice, selon les pompiers.

Le feu aurait pris dans les combles de la cathédrale, d’après les mêmes sources.

Le parquet de Paris a, en tout cas, ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie qui, selon les dernières indications rapportées par les médias, n’aurait pas fait de victimes.

Dans un tweet à la suite de l’incendie, Emmanuel Macron a affirmé être «triste de voir brûler cette part de nous».

S.L.