Immunité: El Othmani protège ses ministres

Saâd Dine El Othmani ne change pas d’un iota la position du PJD, quant à la levée de l’immunité des ministres. De la même manière que son prédécesseur, Abdelilah Benkirane, il a rejeté cette éventualité.

Et c’est le PAM qui a exigé la possibilité de poursuivre pénalement, les membres du gouvernement et de pouvoir les soumettre à la Justice pour une enquête pénale ou administrative. Selon le journal Assabah, qui relate l’information dans son édition de mercredi, cette décision est due à la crainte de voir des ministres et des secrétaires d’Etat actuels et anciens d’être sous le coup de la loi.

Le PAM dans sa requête parlementaire, demandait que les membres du gouvernement soient pénalement responsables des crimes et délits commis par eux en dehors de leurs obligations gouvernementales et qu’ils soient pénalement responsables devant les tribunaux du Royaume.

El Othmani en se rangeant sur les positions de son parti, évite d’en délibérer et élimine ainsi toute levée de l’immunité de ses ministres et secrétaires d’Etat, et surtout renforce leur gouvernance.

M.J.K