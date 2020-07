Hospitalisé, le roi Salmane a reçu un message du roi Mohammed VI

"Au-delà de ses conséquences économiques, le confinement a eu et continuera d'avoir des impacts psychologiques importants sur les populations", écrit El Mostafa Rezrazi, professeur de gestion de crise, dans un policy brief du Policy Center for the New South (PCNS), intitulé "Covid-19 et santé mentale: les incidences du confinement sur la santé mentale".