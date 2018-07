Hirak: El Othmani sort (enfin) de son silence (VIDEO)

Le Chef de Gouvernement Saad Eddine El Othmani a préféré attendre quelques jours pour se prononcer sur les lourdes peines dont ont écopé les détenus du Hirak.

Il a assuré que la justice marocaine est indépendante et que le gouvernement n’a pas le droit d’intervenir dans ses décisions. «En vérité, je ne connais pas les détails du dossier. Du coup, je ne peux pas me prononcer dans cette affaire et toucher aux prérogatives du pouvoir judiciaire», a-t-il tranché. Et d’ajouter qu’en tant que citoyen marocain, il ne souhaite la prison à personne. «J’espère que les peines seront revues lors des étapes de l’appel et de la révocation», a souligné le Chef de l’Exécutif.

En parallèle, El Othmani a émis le souhait d’éviter de s’attaquer à la justice marocaine et aux autres institutions du Royaume. «Le fait qu’un verdict ne plait pas n’autorise personne à critiquer le pouvoir judiciaire», a-t-il indiqué.

N.M.