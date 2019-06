Hirak: ce qu’a dit Nabil Benabdellah sur la grâce royale

Un communiqué du ministère de la Justice a annoncé que le roi Mohammed VI a gracié 755 personnes, ou détenus ou en liberté provisoire, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr , célébré hier au Maroc.

Parmi les personnes ayant bénéficié de la grâce royale, on compte 60 détenus, impliqués dans les événements du Hirak du Rif, et 47 en rapport avec ceux de Jerada. Et ce, “en considération des conditions familiales et humaines des personnes condamnées dans le cadre des événements de la région d’Al Hoceima et Jerada”, indique le communiqué.

Cette bonne nouvelle n’a pas manqué d’interpeller l’opinion publique et les composantes de la société marocaines, dont les partis politiques. Et c’est ainsi que le Parti du Progrès et du socialisme, par la voix de son secrétaire général, s’est exprimé sur cette grâce royale concernant les détenus du Rif et de Jerada.

Aussi, sur sa page officielle Facebook, Mohamed Nabil Benabdellah, tout en mettant en exergue cette grâce royale, a-t-il souhaité qu’elle puisse bénéficier à tous les autres détenus des événements précités.

” Sincères félicitations à tous les détenus d’Al Hoceima et de Jerada relaxés par la grâce royale. Lesquelles félicitations s’adressent également à leurs familles et à leurs camarades, ainsi qu’à tous les défenseurs de la démocratie, de la liberté et des droits de l’Homme de notre chère patrie”, a écrit le patron du parti du Livre.

Benabdellah a aussi émis ses vœux afin que cette “initiative bénie” puisse s’amplifier et, ainsi, insuffler un sang nouveau au sein du paysage politique. Et d’ajouter qu’il a l’espoir que cela consolidera davantage de réformes dans tous les secteurs, au profit de notre pays et de notre peuple. “Et ce, grâce à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation, derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI”, conclut le patron des camarades.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)