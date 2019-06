Hassan Aourid proche de Moulay Hicham? Il répond (VIDEO)

Dans cet entretien accordé à Le Site info, Hassan Aourid revient sur des “préjugés” et autres “clichés” , qui ont entravé et entaché son parcours diplomatique.

Ainsi, concernant ses prétendues relations avec le prince Moulay Hicham, le politologue, enseignant-chercheur et écrivain a démenti être proche de lui. “Il est vrai que je connaissais assurément le fils du prince Moulay Abdellah, mais dans le cadre qui avait été le mien. Je me devais donc d’être au courant de son parcours et j’avais connaissance de ses faits et gestes”, affirme Aourid.

Ce qui a alimenté la polémique, c’est que Moulay Hicham, que les médias surnomment “le prince rouge”, avait tenu une conférence à l’Institut du Proche-Orient, en présence de plusieurs personnalités, dont des fonctionnaires de l’ambassade du Royaume. Hassan Aourid y était aussi, ainsi qu’un représentant de la MAP, entre autres personnes.

“Je n’y étais pas seul et si accusations il devait y avoir, elles devaient pointer tous les présents. Cela avait signé l’arrêt injuste de mon parcours diplomatique, vu la sensibilité de ce sujet, à cette époque”, regrette notre interlocuteur. A l’issue de cette affaire de quiproquo, il s’est vu priver de ses émoluments pendant… quatre longues années.

Larbi Alaoui (avec Naïma Lembarki)