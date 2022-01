Hanane Rihab: « Nous ne soutenons pas Lachgar en tant qu’individu » (VIDEO)

Hanane Rihab, membre du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a assuré que les dirigeants ittihadis soutiennent l’actuel premier secrétaire, Driss Lachgar, « pas en tant qu’individu mais en tant que personnalité ayant une démarche d’action susceptible de mêler écoute, communication et sacrifices et ce, dans l’intérêt du parti ».

Lors d’un entretien accordé à Le Site info, la militante du parti de la Rose a précisé, qu’au sein du parti, « nous savons reconnaître les actions individuelles que nous saluons pour tout ce que cela représente afin de préserver les acquis du parti et les renforcer ».

L’USFP a besoin d’abnégation et de sacrifice, ainsi que de capacité d’écoute et d’union entre le militantisme de terrain et la légitimité et la légalité, a souligné Hanane Rihab.

L.A.