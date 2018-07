Hakim Bechamach a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Bechamach, à l’occasion de la clôture des travaux de la session d’avril de l’année législative 2017-2018.

Dans ce message, Benchamach exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, sa plus profonde révérence et ses sentiments de fidélité et de loyalisme.

Le président de la Chambre des conseillers saisit cette occasion pour “saluer la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure l’institution législative afin qu’elle puisse s’acquitter de l’ensemble de ses fonctions constitutionnelles, aussi bien sur le plan législatif que sur celui du contrôle du travail gouvernemental et de l’évaluation des politiques publiques, et jouer son rôle dans la dynamisation de la diplomatie parlementaire et le renforcement de la présence active du Royaume dans les foras parlementaires régionaux, continentaux et internationaux”.

“Grâce aux Orientations de SM le Roi et moyennant un travail collectif entre toutes les composantes de la Chambre des conseillers, celle-ci a réalisé un bilan riche dans les différents champs du travail parlementaire”, a fait valoir Benchamach.

La Chambre, a-t-il poursuivi, a pu également mettre en oeuvre l’essentiel de son plan d’action dans les domaines de la législation, du contrôle, de l’évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire, de sorte à hisser sa performance au niveau des aspirations du Souverain.

Consciente des exigences du processus démocratique et de développement engagé par le Maroc et de l’ampleur des défis auxquels le Royaume fait face aux niveaux régional et international, la Chambre des conseillers s’est inscrite dans une démarche d’ouverture sur son environnement en abritant le débat public et sociétal pluriel, a-t-il ajouté.

Cette session s’est distinguée par sa production législative prolifique, en particulier sur les volets relatifs à la mise en oeuvre des engagements internationaux du Maroc, l’activation des mécanismes de contrôle à travers l’examen des rapports soumis par deux commissions d’enquête parlementaire, outre l’organisation de missions d’exploration conduites par les commissions permanentes, a détaillé le président de la Chambre.

Et d’ajouter que la session d’avril a aussi été marquée par la mise en oeuvre des mécanismes de la diplomatie parlementaire à travers la signature de deux mémorandums d’entente entre la Chambre des conseillers et des organisations parlementaires de l’Amérique latine, des Caraïbes et les pays andins.

M. Benchamach a également fait état de l’organisation à Dakhla d’une conférence placée sous le Haut patronage de SM le Roi sur “le développement intégré des provinces du sud”, qui a été couronnée par la “Déclaration de Dakhla”.

Le président de la Chambre des conseillers a rappelé, dans le même sillage, l’organisation de la troisième édition du Forum parlementaire Maroc-France, en plus de la participation à la 4è édition du Forum parlementaire Espagne-Maroc, en guise de contribution à la consolidation du partenariat stratégique liant le Royaume à ces deux pays amis.

Benchamach a souligné que l’action de la Chambre des conseillers a été centrée sur la défense des grandes causes du Royaume, et à leur tête la question de l’intégrité territoriale, ainsi que sur la mise en valeur des grandes réformes institutionnelles entreprises par le Maroc dans le cadre de la consolidation de son modèle démocratique, unique au niveau de la région, sous la conduite éclairée du roi.

La Chambre s’est employée, de même, à faire connaître les efforts du Royaume dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le crime organisé, le traitement de la question migratoire, le soutien à la cause palestinienne ainsi que de la défense des positions du Maroc sur nombre de questions régionales et internationales en relation avec le développement durable, la migration et le renforcement de la paix et de la sécurité mondiales.