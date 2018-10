Habib El Malki représente le roi Mohammed VI en Guinée

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a représenté le roi Mohammed VI aux festivités organisées, mardi à Conakry, en célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée.

La cérémonie commémorative de ce 60ème anniversaire s’est déroulée à l’emblématique stade du “28 septembre”, en présence de plusieurs chefs d’Etat africains ainsi que de représentants de plusieurs autres pays.

Les relations politiques entre le Maroc et la Guinée remontent à 1958, année d’indépendance de la république guinéenne. Ces liens se sont renforcés, en 1961, lorsque feu Mohammed V a accueilli à Casablanca, aux côtés de feu Ahmed Sékou Touré, premier président guinéen, le “Groupe de Casablanca” qui a préludé à la création de l’Organisation de l’unité africaine en 1963 et contribué à la libération de plusieurs pays africains alors sous le joug de la colonisation.

Depuis lors, les relations maroco-guinéennes sont basées sur le soutien mutuel direct dans les différentes questions nationales et continentales, aussi bien sous l’ère de Feu Hassan II que sous le règne du roi Mohammed VI, et ce conformément à l’orientation stratégique des deux pays pour le raffermissement de la coopération sud-sud selon une approche et des mécanismes nouveaux.

Aussitôt après avoir été élu, en 2017, à la tête de l’Union africaine, le président Alpha Condé a été parmi les grands soutiens au retour du Maroc à l’organisation panafricaine.

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée, Alpha Condé, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Alpha Condé et de davantage de progrès et de prospérité au peuple guinéen sous la conduite éclairée de son président.

Par la même occasion, le roi a rendu un hommage particulier au peuple guinéen, uni au peuple marocain par des liens historiques de fraternité africaine et de solidarité agissante.

Le Souverain, en se félicitant de la forte dynamique que les deux pays ont toujours su imprimer à leurs relations de coopération, a réaffirmé à Condé sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de hisser le partenariat maroco-guinéen au niveau exemplaire souhaité, pour le plus grand bien des deux pays frères.