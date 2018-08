Habib El Malki représente le roi Mohammed VI en Colombie

Le président de la chambre des représentants, Habib El Malki, n’a pas encore pris ses vacances. Il représentera le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président élu de la République de Colombie Ivan Duqué, mardi prochain à Bogota.

Un communiqué de la Chambre des représentants indique que le roi avait adressé un message de vœux et de félicitations à Duqué, dans lequel le Souverain lui a exprimé ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple ami de la Colombie à davantage de progrès et de prospérité.

Le roi a également fait part de sa satisfaction des relations de coopération fructueuse et de considération mutuelle unissant le Maroc et la Colombie, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le nouveau président colombien pour consolider ces liens et en élargir les domaines afin de les hisser au niveau des attentes des deux peuples amis et au service de leurs intérêts, de manière à contribuer à renforcer la communication et la solidarité entre les pays du Sud.