Habib El Malki invité à Bangkok

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, prendra part à la 40ème session de l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), prévue du 25 au 30 août à Bangkok.

En plus de sa participation à l’assemblée en tant qu’invité d’honneur, sur invitation de Chuan Leekpai, président de la Chambre des représentants de la Thaïlande, El Malki aura des entretiens avec son homologue thaïlandais et nombre de présidents de parlements nationaux membres, ainsi qu’avec de hauts responsables thaïlandais.

L’invitation de la Chambre des représentants aux travaux de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN, lancée en 1977 et composée dix pays membres permanents et 12 observateurs, illustre l’estime dont jouit le Royaume du Maroc auprès des pays de cette région et la présence de la Chambre sur le front de diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale, souligne un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette participation sera l’occasion de raffermir les relations entre le Maroc et les pays de cette importante région du point de vue géostratégique et d’examiner les perspectives de coopération, au regard notamment des cadres de coopération instaurés entre la Chambre des représentants et certains parlements nationaux de cette organisation.

S.L. (avec MAP)