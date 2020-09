Guérie du coronavirus, Amina Maelainaine raconte son expérience

La parlementaire Amina Maelainaine a annoncé lundi s’être rétabli du coronavirus sans avoir souffert de complications lourdes.

Dans un post sur sa page Facebook, la députée, qui est souvent à la une de l’actualité, a indiqué que les seuls symptômes dont elle a souffert est la perte de l’odorat et du goût, ce qui l’a poussée à subir le test du coronavirus même si elle ne présentait aucun autres signe. Soulignant qu’elle souhaitait partager son expérience avec la maladie, la députée PJD raconte que le plus dur à vivre reste la panique sociale et psychologique qu’endurent les malades, confiant que depuis qu’elle a reçu le résultat positif du test, elle s’est empressée, même avant que les autorités ne le lui demandent, d’aviser toutes les personnes avec qui elle avait été en contact, prise par un sentiment de culpabilité et de peur pour la santé de ses proches, surtout les plus âgés d’entre eux.

« C’était très dur même si mes proches ne m’en ont pas voulu », confie-t-elle. « Heureusement, aucun n’a été contaminé », a-t-elle tenu à rassurer.

Elle a aussi expliqué que si pour elle la période de confinement et de traitement s’est bien passée, d’autres personnes atteintes, dont des jeunes, ont souffert de complications pouvant mener au décès. «Il est difficile de savoir comment et où on a contracté le virus, malgré toutes les précautions mais la vigilance doit rester de mise parce que les complications peuvent être compliquées et engendrer des drames familiaux et humains», a mis en garde Maelainaine qui est également septième vice-présidente de la Chambre des représentants.

