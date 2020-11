Guergarate: le Bahreïn exprime sa solidarité avec le Maroc

Le Royaume du Bahreïn a exprimé, ce vendredi, son appui et sa solidarité avec le Maroc dans la défense de sa souveraineté et ses droits et la sécurité de ses terres et citoyens au niveau du passage d’El Guergarate dans le cadre de la souveraineté du Maroc et l’intégrité de son territoire conformément à la légalité internationale.

Dans un communiqué, le ministère bahreïni des Affaires étrangères a exprimé sa forte condamnation des actes hostiles entrepris par les milices du polisario et ses provocations dangereuses au passage de Guergarate dans le Sahara marocain.

Le communiqué souligne que ces actes hostiles représentent une menace à la libre circulation civile et commerciale et une violation des accords militaires. Ils constituent également une tentative de semer l’insécurité et l’instabilité dans la région.

Et de conclure que ces agissements ont contraint le Maroc à lancer une opération pour rétablir la circulation dans ce passage vital en vertu de ses responsabilités et en parfaite conformité avec la légalité internationale.

M.S. (avec MAP)